Reportan bajas ventas en San Pedro El Saucito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que las vacaciones decembrinas tradicionalmente representan un repunte en las ventas, en San Pedro El Saucito en esta ocasión no fue así, esto por la poca la afluencia de visitantes en el popular pasaje gastronómico, aseguraron comerciantes.



Las horas corrían y los establecimientos se mantenían a la espera de clientes, personas que van rumbo a los pueblos o que visitan Hermosillo por las fiestas de fin de año, pero esto no sucedía.



Eran pocos los clientes que llegaban a degustar un platillo típico sonorense en los puestos, señalaron los comerciantes, mientras que en años anteriores en estas fechas fue más el movimiento de viajeros y visitantes.



Algunos de los locatarios manifestaron que tuvieron una disminución de hasta el 70% en ventas en comparación del 2016.



Guadalupe Badachi, vendedora de tortillas en la carretera, aseguró que la venta no fue lo que esperaba, pues a pesar de que ofrece diversos productos típicos de la región, lo que más vendió fue la tortilla de agua.



"No estuvo muy buena la venta, los días antes del 24 y el día último de diciembre fue cuando se medio alivianó la cosa; y es que por aquí sí pasa gente pero no se bajaban a comer, pura tortilla fue lo que vendí; en años anteriores no nos dábamos abasto de tanta gente, en diciembre estuvo muy bajo todo", detalló.



Estuvo calmado



Al lado de la carretera, con un puesto de fruta y verdura fresca, don Rosario Pacheco, de 67 años, reporta bajas ventas y asegura que fue poca la gente que pasó por el lugar.



"Yo todos los días de diciembre me puse a vender fruta y verdura a la orilla de la carretera y casi no pasó gente, es que muchos se van por otras partes.



"Lo que yo vendí fue por la misma gente de aquí del pueblo y de una que otra de Hermosillo, no pasó gente para otros pueblos que podrían haber llegado aquí", comentó el comerciante.



En años anteriores, durante el periodo vacacional de diciembre, los comerciantes registraban altas ventas en días previos y posteriores al 24 y 31 de diciembre, situación que cambió drásticamente para ellos.



"Lo que fueron días anteriores y después del 24 y el 31 hubo muy baja venta, la gente viene en esas fechas mucho a comer pero esta vez no, y eso que estaba muy bien el clima.



"El 2016 estuvo muy bien, nada qué ver con 2017, tuvimos que cerrar temprano porque nadie se paraba y es pérdida para nosotros", afirmó Jesús Manuel Guerrero, vendedor de carnitas en la localidad.



Nada extraordinario



Como días normales, con poca gente y con cierre temprano del negocio fue lo que reportó Edgardo Quintana, quien se dedica al asado de carne.



"Casi no llegó gente, fue algo completamente normal, ver a un paisano aquí está raro porque ellos no se meten casi a esta carretera, se van a lo seguro, los lugareños entran y ven a ver qué comen pero este año ni eso, fue muy raro, fueron días normales", aseveró.



Para algunos de los locatarios cerrar temprano representa una pérdida de dinero y comida, y aseguraron que 2017 ha sido el peor año de venta en diciembre, por lo que esperan recuperarse durante las vacaciones de Semana Santa.