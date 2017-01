Piden vecinos señalamientos en zona escolar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Cuauhtémoc y Altares, solicitan señalamientos de "alto" sobre cruce ubicado por el bulevar Xólotl y Templo de Quetzalcóatl pues es un área frecuentemente transitada por niños y personas adultas de la comunidad.



Jorge Sotelo, quien transitaba por el sector, explicó que la falta del señalamientos preocupa a familiares de estudiantes que acuden al Colegio Obregón, Instituto Regional de Guaymas y madres o padres de familia que acuden a supermercados ubicados en el área.



"En la mañana, como a las 7, 8, y en mediodía como a entre 12 a 1 o 2 de la tarde, es cuando pasa la mayor cantidad de personas y hay más carros que se amontonan cuando pasan por aquí porque no hay ni señalamientos ni nada".



"Creo que hace tiempo, cuando recién pusieron las escuelas, venían unos de tránsito a organizar los carros y todo eso pero ya no sé si han vuelto porque yo no los he visto".



Alfonsina Márquez Villa, vecina del área, agregó que se requiere mayor coordinación y señalamientos que agilicen tanto el tránsito peatonal como el vial por ese sector de la comunidad.



"Sería mucho pedir que pongan un semáforo pues que por lo menos pinten bien las rayas amarillas o que pongan los altos porque es muy difícil para nosotros pasar, andemos en el carro o a pie".