Su entrega, valentía y dedicación lo hacen ser un buen policía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El gusto por servir a la ciudadanía fue el motivo que llevó a Francisco Alfredo García Ríos a ingresar hace siete años a la Policía Municipal y ahora ser reconocido como el mejor agente de 2016.



Su entrega, dedicación y valentía que imprime en cada una de sus intervenciones como guardián de la seguridad pública lo han llevado a ser un ejemplo para las nuevas generaciones.



Fue en mayo de 2010 después de laborar varios años como escolta, cuando García Ríos decidió ingresar a la Policía Municipal y cumplir su sueño de la infancia de convertirse en un superhéroe.



"Para mí es un honor y siento una gran satisfacción el poder cuidar la seguridad de la ciudadanía, creo que los policías tenemos algo de superhéroes porque además de controlar la violencia en ocasiones tenemos que hacerla de sicólogo, paramédico y de todo lo que se necesite", señaló.



A pesar del riesgo que representa su labor como vigilante de la seguridad, para Francisco Alfredo García Ríos su familia representa el principal motivo para estar siempre alerta y alcanzar cada día el camino de regreso a casa.



"Todos los días al salir de la casa me persigno y le pido a Dios que me permita regresar para volver a ver a mi familia, uno sale y ya no sabe si va a poder regresar", detalló.



Con apenas siete años como miembro de la Policía Preventiva Municipal en la Zona Nuevo Hermosillo, García Ríos dijo que sus aspiraciones a futuro es poder alcanzar los 30 años de servicio a la ciudadanía.