Mantienen viva la tradición del Día de Reyes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de celebrar por tradición la Navidad, hermosillenses disfrutan del Día de Reyes con sus familiares, quienes en algunos casos, suelen comprar la tradicional rosca y juguetes a los más pequeños del hogar.



Tal es el caso de la familia Trujillo Esquer, quienes apurados acudieron a un comercio ubicado en el Centro de Hermosillo para realizar la tradicional compra de la rosca que degustaron durante la hora de la comida.



"Cada año seguimos con la tradición porque igual para nosotros es importante la Navidad pero queremos inculcar la importancia de esta fecha a nuestros hijos", expresó Eloísa Esquer Vega, madre de familia.



La señora Guadalupe Arvizu Monge, quien labora en un comercio dedicado a la venta de pan de ese sector de la ciudad, relató que a comparación con el 2016, durante el año actual fue menor la afluencia de personas que acudían a buscar la tradicional rosca de reyes al negocio.



"Sí hubo gente, la venta estuvo tranquila aunque no como en el año pasado, me acuerdo que en años anteriores no nos dábamos abasto, todavía el 6 de enero nos llegaban muchos pedidos de roscas, pero ahora ya no se sintió tan pesado".



Un empleado de una empresa de juguetes, quien optó por omitir su nombre, señaló que hasta inicios de semana se registró afluencia de padres de familia que acudían a buscar el regalo de Día de Reyes a sus pequeños.



"En lo personal me tocó saber de dos mamás que andaban buscando el regalo para sus hijas y me dijeron que era para el Día de Reyes", comentó, "este año sí sentimos mayor venta de juguetes a comparación con el año pasado, la verdad es que siempre la mayor demanda es en Navidad ,pero para el Día de Reyes también vienen y buscan".