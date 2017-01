Hacen su buena obra

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de 100 personas en situación de calle recibieron un par de zapatos nuevos y cortes de cabello gratis como parte del programa "Calzatón" que organizó un grupo de fotógrafos hermosillenses.



Zapatos, cobijas y ropa, acompañados de rosca de Reyes y chocolate caliente, es lo que los organizadores ofrecieron a quienes se acercaban a la Plaza Emiliana de Zubeldía.



La idea surgió del fotógrafo Gerardo Cuevas y otros compañeros como una inquietud para cerrar el año con una buena acción, por lo que el pasado 31 de diciembre recaudaron calzado a cambio de sesiones fotográficas.



"Fue una idea que se fue puliendo y organizando con el fin de ayudar a la gente, fue una actividad para cerrar el año, no es cuestión nada más de recibir", dijo, "ofrecimos sesiones a bajo costo la gente traía 200 pesos o entregaba tres o cuatro pares de zapato".



Desde las 10:00 y hasta las 15:00 horas estuvieron además cerca de 16 estilistas que brindaron corte de cabello gratuito a más de 60 personas, comentó la estilista Esther Egurrola.



Esta es la primera actividad que realizan, son cerca de 30 personas las involucradas y planean llevar a cabo más acciones para ayudar a la comunidad con zapatos, vestimenta y alimentos.



"Es la primera de muchas actividades, queremos dar paso firme, es una actividad pequeña, pero por algo se empieza, la idea es seguir haciendo más y más", expresó Gerardo Cuevas.



Entre los asistentes estaba el señor Manuel Salazar, quien desde hace más de 40 años se trasladó de su natal Guanajuato a esta ciudad en busca de mejores oportunidades de trabajo, pero no siempre ha tenido suerte y ha tenido que vagar en las calles.



"Vagando toda la vida, es el destino de cada quien, tengo una semana que me vine de la Costa porque se acabó el trabajo, y ahí ando, pero hay lugares como la Casa Amiga que cobran y nos dan comida y nos podemos bañar, comer y dormir".



Don Manuel, de 76 años platicó que a su edad es muy difícil encontrar trabajo en la ciudad, por lo que es los próximos días irá a la Costa de Hermosillo en busca de una oportunidad en el campo.



"Se les agradece porque hacen esto, me corté el pelo y voy a buscar trabajo en la Costa, porque ya hace más de una semana que no tengo, guardé un poco de dinero y me voy a ir en camión".