Despide malos olores predio de los Altares

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hartos de lidiar con la suciedad y malos olores se encuentran vecinos de la colonia Altares, pues un gran terreno situado por la calle L. De Pérez, a un costado de sus hogares, se ha convertido en un basurero clandestino.



Antonio López Inzunza, habitante de la comunidad, relató que desde hace 10 años que tiene radicando en la colonia se ha registrado la acumulación de basura que es comúnmente arrojada por ciudadanos ajenos al área.



"Tenía como tres años viviendo aquí cuando vi a unos conocidos de la Nuevo Hermosillo que venían en una troca a tirar mucho escombro y basura, les dije que no estaba bien pero de todas formas lo tiraron.



"El problema es la autoridad, creo que ellos son quienes pueden multar, o hacer que las personas ya no tiren la basura porque aquí los únicos afectados somos nosotros".



María Orduño, comerciante del sector, externó que tras la acumulación de basura, los residentes del área se encuentran hartos del registro de animales venenosos y pésimos olores que expiden animales muertos que abandonan en el lote baldío. "Nos va muy mal cada que tiran animales muertos porque tardan días y hay veces que nosotros mismos les echamos tierra o cal para que no apesten pero a las semanas tiran otro y es muy molesto".