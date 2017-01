Fallece hombre atropellado por el tren

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un hombre de identidad desconocida perdió la vida la tarde de ayer al ser atropellado por el tren, tras presuntamente no tomar las precauciones necesarias para cruzas las vías.



Seguridad Pública Municipal manifestó que el accidente se registró alrededor de las 16:20 horas, en las vías del ferrocarril situadas hacia el lado Norte de donde su ubica la empresa Fortiacero, en la colonia Parque Industrial.



Aparentemente el hoy occiso no tuvo precaución al cruzar la vía, por lo que fue atropellado; hasta el momento se desconocen sus datos generales, al igual que los del maquinista, ya que visiblemente no se encontraba en el lugar.



Elementos de la Policía Municipal realizaron el informe y dieron aviso a las autoridades correspondientes y a medicina legal, quienes dieron fe y legalidad de los hechos y ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo.