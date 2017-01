Dan paso libre a automovilistas por quinto día

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Cortesía del Pueblo, libre, libre", expresaba la activista Rosa María O’ Leary a los automovilistas que ayer transitaban por la caseta de cobro Hermosillo 152.



Ayer, de manera pacífica por quinto día consecutivo los integrantes del movimiento social "No al Gasolinazo Sonora" controlaron las casetas de peaje.



Éste ha sumado cada vez más simpatizantes, representantes de organizaciones civiles y reconocidos personajes del área de deportiva han mostrado su apoyo y solidaridad con los manifestantes.



En el transcurso de la mañana varios automovilistas llegaron sólo a regalarles botellas con agua y refrescos, ya que por cuestiones de trabajo no podían quedarse en la protesta.



LLEVAN VÍVERES



Braulio Caudillo, representante de la empresa SIR Soluciones, acudió ayer con dos de sus trabajadores para llevarles víveres a los integrantes del movimiento y preguntarles si algo se les ofrecía.



Acciones como éstas deben apoyarse, dijo, porque representan un despertar de los mexicanos contra las medidas que son una injusticia como el alza a los combustibles.



"No estamos de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno, estamos muy orgullosos y nos sentimos muy bien de que la gente ya despertó y que entienda el Gobierno que no nos vamos a dejar", subrayó.



Al igual que Braulio, dos jóvenes universitarios, Orlando Urquijo Rábago y Ana Teresa Robles, decidieron sumarse a esta actividad.



"A mí me da mucha tristeza escuchar que muchas personas dicen, ¡Ay! Siempre es lo mismo, ni modo, no cómo que ni modo, yo quiero que México valore el poder que tenemos", expresó Orlando.



El joven dijo es necesario sumar a más personas, ya que el movimiento es bien visto por los automovilistas que con "el claxon, la manita, o echándole a los gobernantes", les demuestran su apoyo.



Daniel Corvera Arvallo declaró que la toma de la caseta y liberación del tránsito seguirá este fin de semana.