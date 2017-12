Colocarán valla de rocas y arbustos debajo de puente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con rocas y arbustos leñosos se construirá una valla en el camellón debajo del puente peatonal frente a la Universidad de Sonora para impedir que usuarios se crucen por debajo, informó la directora del Instituto Municipal de Planeación (Implan).



Carolina Espinosa Guerrero detalló que en coordinación con la Universidad de Sonora se realizará la forestación de 80 metros lineales del camellón para obligar a los peatones a que utilicen el puente peatonal.



"Vamos a crecer el callejón con rocas y vegetación sobre todo por la imagen urbana, la seguridad de los peatones que no puedan cruzar por esta zona y utilicen el puente peatonal como debe de ser", indicó.



Espinosa Guerrero explicó que se sembrarán más de 80 plantas entre cactáceas, magueyes y arbustos leñosos de altura considerable para que los peatones no puedan cruzar ni aplastarlos.



"Son arbustos leñosos que son de tronco duro que no pueda ser aplastado y de cierta altura que generen una barrera, también serán rocas grandes como de un metro para que se haga un bordo", dijo.



La directora de Implan aseveró que esta propuesta nació debido a los accidentes como atropellamientos que han sucedido en este cruce, debido a que usuarios del Hospital General y estudiantes de la Unison no utilizan el puente.



La barrera natural estará en la entrada al paso desnivel, se cortará para dar paso al retorno de vehículos de emergencia y continuará por el camellón hacia el Oriente hasta la calle Reyes.



La titular de la dependencia manifestó que por el bulevar Morelos hay dos puntos que pudieran considerarse para construir una valla similar, uno frente al Hospital San José y otro pasando el bulevar López Portillo debido a que los peatones no respetan los cruces.