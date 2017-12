Vandalizan parque en colonia Los Lirios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aparatos de juegos desmantelados, derretidos y con graffiti, se ven en el parque de la calle Cenzontle, entre Surco y Maizal, en Los Lirios, al Sur de la ciudad, el cual no ha recibido ningún tipo de mantenimiento, informaron vecinos.



Rosalinda Acevedo, vecina afectada, comentó que no hace más de cuatro11años el parque fue instalado, pero desde entonces ha sido víctima de vandalismo y a pesar de que trataron de mantenerlo en buenas condiciones, les resultó difícil."Yo ya tengo como unos quinceaños viviendo aquí y el parque hace poco lo hicieron, será como unos cuatro años más o menos, y muy pocas veces vinieron a arreglarlo, y vea qué feo está, todo sucio y vandalizado; ya nadie le quiere hacer nada porque a los días vuelve a estar igual", aseguró.



En algunas partes del parque se puede ver el rastro que dejó el fuego, como asientos de los sube y baja derretidos, algunas bancas tiznadas y las paredes manchadas del intenso hollín.



"El parque lo tienen así los chamacos de 10, 12 años; son ellos los que tienen así de feo el parque, pues ellos mismos hacen la lumbre: Queman botellas de plástico y pues queman los juegos, es un problema esto porque no están haciendo nada bueno".



Las vecinas de Los Lirios solicitaron el apoyo del Ayuntamiento para la rehabilitación del sitio, así como la ayuda de los vecinos para evitar los actos de vandalismo por parte de los pequeños habitantes del lugar.