Es difícil sacarle la vuelta a baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres meses están a punto de cumplir unos baches en la calle Huitzilopochtli, entre Templo Tláloc y Templo Quetzalcóatl, en la colonia Cuauhtémoc, donde los vecinos piden el recarpeteo de la vialidad.



Emilio Arellano, residente afectado, aseguró que echaron tierra a los hoyos de la calle, pues a pesar de que no estaban muy grandes sí tenían bastante profundidad.



"Es una batalla para nosotros, porque no estarán muy grandes, pero sí profundos, ya los hemos reportado pero no vienen, ahí les tuvimos que echar tierra para poder pasar porque los carros caían a los hoyos y nomás se escuchaba el golpe que daban al guardafango", señaló.



A pesar de que no tiene mucho tiempo el pavimento, unos de los vecinos afirmó que el mal estado se debe al constante tráfico por la calle Huitzilopochtli.



"Hace como tres años que recarpetearon y ya tiene un montón de hoyos y es que pasan mucho los carros por aquí y algo que también ayudó a que esté así es que tiene una capa de pavimento muy delgada y con cualquier raspadita que se haga en cuestión de días se hace un hoyote", manifestó Raymundo Alvarado.



Los residentes de la Cuauhtémoc esperan que pronto la vialidad sea reparada pues aseguran que cada vez el relleno de tierra funciona menos.