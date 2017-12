El amor hace diferencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La época decembrina llega a ser nostálgicapara muchos y este es el caso de los abuelitos que viven en la Casa Hogar para Adultos Mayores Juan Pablo II, quienes aseguraron que el amor que les brindan los trabajadores, los voluntarios y sus compañeros hace la diferencia.



Con un pino navideño adornado con bellos colgantes, guirnaldas y luces, es como demuestran su amor a estas fechas los abuelitos, quienes desean algunos regalos para este 25 de diciembre.



Aunque hablar con alguien y la compañía es el mejor regalo, a don Arturo Valdez le gustaría tener unos lentes para poder ver mejor.



"Me gustaría mucho que me regalaran unos lentes para poder ver bien; ahí está Santoclós y estamos esperando a que nos den los regalos porque ya están adornado de Navidad", aseguró.



El abuelito también desea un pastel para poder degustar junto a sus demás compañeros, como doña Concepción Yáñez Bojórquez, quien platicó que si es el deseo de la gente regalarle algo, será bien recibido.



"Lo que la gente nos quiera traer con eso nos conformamos, pantuflas, ropa, bufandas, lo que quieran, lo que esté en posibilidades de la gente y que nos sirva a nosotros, no pedimos mucho, tan sólo que no se olviden de nosotros en esta temporada", comentó.



Tras vivir 8 años en la casa hogar, Rosa Guadalupe Cubedo recalcó que viven en familia y que se sienten a gusto estar acompañados, pero su deseo es tener unas sandalias y unas medias.



"Lo que me gustaría mucho es que me regalaran unos zapatitos como sandalias porque yo no me puedo poner zapato cerrado, tengo pero me lastiman, y es que me han dicho que no me ponga calcetas muy apretadas porque se me revientan las varices, así que también me gustarían unas medias especiales", destacó.



Aunque son muchas las necesidades en Juan Pablo II, los abuelitos están a la espera de que vayan a visitarlos para poder hablar de anécdotas, aseguró Guadalupe Sotelo, enfermera de Juan Pablo II.