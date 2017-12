Buscan visibilizar trabajo voluntario

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El trabajo voluntario suele ser silencioso e invisible, por lo que la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sonora (JAP Sonora) reconoció y celebró esta labor altruista con un encuentro en el marco del Día Internacional de los Voluntarios establecido por la ONU.



"Los voluntarios, desde nuestra perspectiva, de pronto son invisibles; damos por hecho que habrá gente que hará tal cosa y se involucrará… no los vemos, pero tienen un trabajo silencioso y tremendo en un esfuerzo detrás de muchas instituciones", explicó Elizabeth Estrada López, vocal ejecutiva de la Junta.



La tarea inmediata es visibilizarlos, para luego iniciar su capacitación personal y de las instituciones con las que colaboran, en búsqueda de la profesionalización de su trabajo, destacó.



"La solución a los problemas está en la participación de todos, pero en una participación ordenada, consciente y bien estructurada, donde veas con mucha claridad los resultados de tu trabajo", manifestó Estrada López.



DEL "YO" AL "NOSOTROS"



Dentro del Encuentro de Voluntarios se contó con la presencia de Kitimbwa Lukangakye, conferencista de origen africano, con su charla "Servir como voluntario: Del Yo a Nosotros", donde abordó la etimología y espiritualidad de las palabras, así como del valor de mantener "el fuego encendido" ayudando a otros.



"Encontré el sentido de mi vida ayudando a otros a encontrar sentido a sus vidas", dijo el conferencista, "no permitas que te quiten tu fuego interior, enciéndelo encendiendo el fuego de otros; yo como terapeuta a veces no sé si cobro o pago", bromeó con los asistentes.