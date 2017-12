Mujeres y niñas siguen siendo violentadas: Colson

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No obstante la promulgación de diversas legislaciones, las mujeres, adolescentes y niñas continúan siendo objeto de violencia de género o de feminicidio, manifestó Gabriela Grijalva Monteverde, rectora del Colegio de Sonora (Colson).



"A pesar de la promulgación de decretos, leyes y reglamentos, las mujeres, adolescentes y niñas siguen siendo desvalorizadas y violentadas de distintas formas, y lo más grave, asesinadas por ex parejas, parientes o individuos que las vieron como objetos a su servicio", afirmó.



En el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se realizó el Foro de análisis "Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias para el Estado de Sonora: Acciones y efectos a una década de su promulgación".



En el programa se abordaron las aportaciones de dicha Ley para una transformación estructural en impartición de justicia en materia de violencia de género contra las mujeres, donde si bien se destacó la importancia de su existencia, también se señalaron sus deficiencias.



"Los aportes que genera la Ley, son que establece los principios rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre violencia, nos habla de la igualdad jurídica de género, el respeto de los derechos y la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres y sobre ellos debe basarse toda política pública", aseguró Claudia Indira Contreras Córdova.



La vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora apuntó que al traducir la Ley de lo federal a lo estatal sufrió algunas modificaciones que en la práctica obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres al cambiar, por ejemplo, la frase "a las mujeres" por "a cualquier miembro de la familia" en violencia intrafamiliar.