Arman "trueque literario" para fomentar la lectura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Superar el intercambio de once mil ejemplares se espera durante la última edición de este año de la Siembra y Cosecha de Libros, cifra que se ha conseguido a lo largo de tres años, informó Yolanda Rayas Solís.



La encargada de la Biblioteca Fernando Pesqueira, ubicada en el Museo de la Universidad de Sonora, señaló que desde las 9:00 horas los libros fueron colocados en las escalinatas para que estudiantes y público en general pudieran tomar uno que fuera de su interés.



Como cada cambio de estación, personal de la biblioteca coloca libros en las escalinatas a la espera de que alguna persona acuda e intercambie alguno por otro ejemplar, y ofrecer variedad a los asistentes.



Libros académicos, cuentos, novelas, ciencia ficción, suspenso, infantiles, poemas, de especialidad e idiomas, entre otros géneros, son los que pueden encontrar quienes acuden a esta actividad.



UN LIBRO PARA TODOS



Denisse Rivera, estudiante de Letras y Lingüística de la Unison, comentó que desde que inició la primera "cosecha" ha acudido sin falta y ha logrado encontrar ejemplares a su gusto.



"Sí he encontrado algún autor que me guste, no siempre sucede así, pero trato de dejar también algún libro que pueda llamarle la atención a alguien; uno nunca sabe qué es lo que se puede encontrar en cada cosecha", dijo.



El próximo evento será en el cambio de estación de invierno a primavera: Será la primera del 2018 y la edición número 13 de esta actividad.