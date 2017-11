Aumentan incendios en temporada de frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero el número de incendios aumenta hasta un 30%, ya que enla temporada de fríose enciende fuego y se colocan luces navideñas, dentro y fuera de los hogares.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Guillermo Moreno Ríos, manifestó que durante dicho periodo es común que al interior de los hogares se atiendan reportes por algún siniestro.



La mayoría, indicó, se deben a un cortocircuito, por la mala condición de extensiones y luces o por las múltiples conexiones a una sola toma de corriente.



Según cifras brindadas por el coordinador de la UMPC, en el 2015 se presentaron 4 mil 162 incendios en general, de los cuales el 47% se registraron en los meses citados; este porcentaje equivale a mil 978 siniestros.



De la última cifra mencionada, un total de 627 incendios se atendieron solamente en viviendas de cartón y material, el 85% de los hogares afectados estaban construidos de material y el 15% restante de cartón.



SUBE LA CIFRA



Durante el 2016el número de incendios en general aumentó a 5 mil 175, sin embargo, durante los meses "navideños" y de frío se presentaron el 38% de los eventos.



De los mil 986 incendios de los meses fríos, sólo el 44% de ellos ocurrió en viviendas, es decir 885, mientras que el resto ocurrieron en lotes baldíos, terrenos, comercios, entre otros lugares.



Las casas de material sufrieron un mayor daño, ya que 701 reportes que llegaron a los números de emergencia fueron por parte de dueños de viviendas de este tipo y 184 de cartón.



SIGUE LA CUENTA



Si bien este año no ha culminado, el funcionario manifestó que se han presentado 3 mil 887 incendios, de los cuales 802 han sido durante los meses de enero y octubre, cifra que representa el 20% de los siniestros que van en el periodo 2017.



Moreno Ríos exhortó a la población que, una vez que coloquen los adornos navideños e inicien a prender sus luces, éstas sean apagadas durante las noches, así como también revisar las conexiones eléctricas y las extensiones.



De igual forma, verificar las instalaciones de gas, calentones y no introducir braseros, hornillas o anafres durante las noches en las viviendas para evitar una tragedia por inhalación de gases tóxicos o incendios.



"Son medidas que año con año damos a los ciudadanos para prevenir accidentes y tragedias, sin embargo en ocasiones estas no pueden evitarse y en algunos casos se han registrado muertes", comentó.



Moreno Ríos reiteró a la población los cuidados preventivos sobre el uso de luces y conexiones por los riesgos a causa de cortocircuitos en instalaciones mal realizadas y en sobrecalentamientos de calefacciones.



También pidió prevenir descargas eléctricas al mojarse extensiones que se encuentran en exteriores de la casa y riesgos por incendios de árboles navideños.



LAS VÍCTIMAS



Dos personas han fallecido y 39 han resultado lesionadas durante el presente año en incendios registrados en casas de material.



En el año 2016 fallecieron siete personas en este tipo de siniestros, seis en viviendas de material y una en casa de cartón, además de 47 lesionados a lo largo de dicho periodo, informó Moreno Ríos.