Participan los hermosillenses en el descacharre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llantas y juguetes viejos, carreolas en mal estado, colchones, cubetas y muebles en desuso son algunos de los artículos que las personas llevan cada primer domingo del mes a alguno de los 10 diferentes puntos de las Jornadas de Descacharre.



Javier Estrada, trabajador de Servicios Públicos Municipales, comentó que este domingo habían acudido poco más de 35 personas a llevar sus cacharros al punto ubicado en José María Morelos y López Portillo.



"Siempre viene gente en sus pick ups o camionetas, incluso algunas de ellas que están aquí cerca vienen a pie y nos dejan las cosas, y nosotros las subimos a la unidad recolectora", comentó.



El empleado indicó que esta actividad ha sido del agrado de los hermosillenses, quienes sin falta el primer domingo del mes acuden a alguno de los puntos a depositar la basura que las unidades recolectoras no se llevan durante el servicio regular.



Televisores, neumáticos y baterías que se llevan a estos puntos no son arrojadas al basurero municipal, así como los otros artefactos, explicó, sino que son llevados a empresas que se encargan de darles un debido proceso para evitar que contaminen el ambiente.



Por su parte, Manuel Reyes, residente en la colonia Cuatro Olivos, manifestó que este tipo de jornadas son de ayuda, ya que en ocasiones debían de acudir hasta el basurero municipal a dejar las cosas que no se puede llevar el servicio de recolección.



"Se me hace muy bien, además con esto evitamos que se tenga más basura en la calle y en los lotes baldíos, ya que muchas personas prefieren dejarla en estos espacios porque el servicio normal no se la lleva", añadió.