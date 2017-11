Se convierte calle en pesadilla para los automovilistas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que ya se han realizado reparaciones en el asfalto de la calle República de Belice, entre Mariano Jiménez y Sóstenes Rocha, en la colonia Nueva Castilla, la vialidad empeora cada vez más, afirman residentes en la zona.



De acuerdo con varios vecinos las labores por mejorar la rúa no han sido suficientes, pues de manera constante brotan fugas de agua potable que rápidamente deterioran el pavimento.



Esta situación genera molestias a los colonos, mismos que desde hace tiempo llaman a la autoridad correspondiente para solicitar que se repare la avenida en su totalidad, sin embargo, aseguran, no son atendidos de forma adecuada.



"Está en pésimo estado, de plano no sirve la calle, nunca la arreglan (completa) y todo eso se formó por las fugas de agua, siempre la van a ver así", expresó Isadora Ontiveros, una aledaña.



Explicó que son al menos 4 años los que han pasado desde la última vez que se reparó el asfalto de dicha avenida, porque en aquel entonces se había generado un hoyo de gran tamaño; ahora este bache ha vuelto y crece más día a día.



"Hubo una fuga por la Mariano Jiménez, vinieron y le echaron nomás tierra. A los días se volvió a hacer, le echaron cualquier cosita por encima y el agua corre hasta la Belice, y empieza a hacerse el hoyo", puntualizó Gonzalo Ramos, también afectado.



Añadió que es poco el material que las autoridades utilizan para arreglar las calles y las fugas, por lo que hace un llamado a las mismas para mejorar ese aspecto y que la ciudad prospere en cuestión de vialidades.