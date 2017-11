Basura en la banqueta produce fauna nociva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son tantos los residuos que los mismos ciudadanos arrojan en una banqueta de la colonia Plaza Real, donde incluso se logran ver viejos y sucios inodoros, que los vecinos exigen tanto a la población como a la autoridad, prontas acciones.



Los aledaños a la acumulación de desechos, ubicados sobre la calle República de Haití, entre Nuño de Guzmán y Martín Valencia, acentuaron que para ellos y sus hijos representa peligro para salud.



"Ese cochinero tiene como un mes, más o menos; lo peor del caso es que dejaron la basura en la banqueta y parte de la calle", manifestó Adrián López, uno de los residentes en el sector que resulta afectado.



Explicó que la problemática no es únicamente para quienes viven cerca, pues los residuos provocan el surgimiento de plagas de fauna nociva, como cucarachas y ratones, que se propagan por toda la zona y llevan consigo enfermedades.



"Es durante la noche cuando vienen a tirar la basura, porque a mí me ha tocado ver a los carros cuando echan las bolsas con basura, el otro día vinieron a dejar un excusado, ¡hágame el favor!", externó Elizabeth Mungaray.



La también habitante en Plaza Real hizo énfasis en el sinfín de bacterias que pueden acarrear este tipo de desechos, especialmente llantas e inodoros, pues permanecen al aire libre.



"¿Por qué la gente es así?, hay lugares especiales para depositar todo ese cochinero y lo tienen que dejar ahí, en la banqueta", subrayó Mungaray.



El llamado, reiteraron los vecinos, es principalmente para que la comunidad limpie el lugar y que logre mantenerlo así a través de sus acciones, como el no tirar basura; pero también a la autoridad, para que recoja los residuos una vez que estén conglomerados.