Dan hogar definitivo a 30 perros rescatados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 30 perros fueron puestos en adopción durante el Adoptatón 2017, el cual se llevó a cabo en el Parque Madero desde las 13:00 a las 20:00 horas por la asociación "Algo por Alguien".



Sebastián Lostaunau Molina, presidente de la agrupación, manifestó que las mascotas que se dieron en adopción estaban desparasitadas, con las vacunas correspondientes y algunas de ellas esterilizadas.



"Estamos planeando acomodar 30 perros sin hogar, más los que estén llegando en el transcurso del día que están en hogares temporales, al igual que de algunas comunidades animaleras y del Centro de Atención Canina", comentó.



El joven señaló que se espera que en conjunto con los animales que la asociación está buscándoles un hogar, se sumen 30 mascotas más para poder darles un hogar digno para que tengan el amor y los cuidados que se merecen.



"La mayoría de los perros ya están esterilizados, sin embargo habrá algunos que no y los dueños tienen que firmar una carta de compromiso donde más adelante indiquen que se le realizará dicho proceso", dijo.



Dicha actividad, detalló que es para demostrar que la asociación no solamente da su apoyo a causas humanistas, tal es el caso de indigentes, migrantes, niños y adolescentes, sino también causas animalistas y ecologistas.



Los requisitos que la asociación pidió a los futuros adoptantes fueron teléfono, dirección, no contar con otras mascotas, aviso de visitas programadas para conocer el estado en el cual se encuentra el perro, en caso de que no lo tengan en condiciones óptimas se podría pedir a la persona que lo devuelva.