Circulan al margen de la ley

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Están por todos lados. Es uno de los cruceros más transitados de la ciudad: La confluencia de los bulevares Luis Encinas y Solidaridad.



Miles de autos circulan a diario por ahí, muchos de ellos al margen de la ley.



En menos de 10 minutos y en una muestra de 100 autos que se observaron circulando de Sur a Norte y de Norte a Sur por sobre el bulevar Solidaridad, doce transitaban sin placas de circulación oficiales ysiete lo hacían sólo con la lámina trasera.



El problema pareciera no ser grave, pero según los expertos en seguridad y leyes, sí lo es. Los autos sin placas pueden evadir a la justicia y se ha comprobado, además, que a los delincuentes se les facilita cometer fechorías en unidades sin identificación.



Los números señalan que ha habido un crecimiento en el número de multas hacia propietarios de automóviles que circulan sin las placas.



En los primeros nueve meses de este año las multas crecieron en 63%, en comparación con todo el año 2016.



NO DEBEN DE CIRCULAR



En el estricto apego al derecho, y a las leyes y reglamentos de la Secretaría de Hacienda estatal y Tránsito Municipal, los vehículos automotores que no porten placas de identificación no tienen derecho a circular, pero la realidad que se ve en las calles es otra.



Para el abogado Lorenzo Ramos Félix, el que haya autos en circulación sin placas en la ciudad, es responsabilidad del Estado, que no hace cumplir las leyes, lo que lo pone en una situación de incapacidad para identificar un vehículo que, por ejemplo, haya participado en un evento delictivo.



"Quienes no pagan placas no deberían de estar circulando, si hay autos sin placas la autoridad manda un mensaje de indolencia", explicó, "lo ideal sería que las multas tuvieran un efecto disuasivo con los dueños y que obligara a los propietarios a ir a la Agencia Fiscal a tramitar las placas".



EL IMPARCIAL realizó un ejercicio de observación en 10 cruceros de la ciudad ubicados al Sur, Norte, Oriente y Poniente. En cada crucero se vio una muestra de 100 automóviles. De los mil, 65 no portaban identificación alguna.



Del total fueron 63 autos los que sólo portaban la placa trasera, la mayoría de modelo reciente.



En los cruceros donde se observó el mayor número de carros sin láminas fueron Periférico Norte y bulevar Morelos, bulevar Morelos y bulevar Rodríguez, y en los bulevares Solidaridad y Progreso y Solidaridad y Luis Encinas.



SE SUMA A LOS PAFAS



A los vehículos que no portan placas de circulación se suman también aquellos que están afiliados a alguna organización de defensa del patrimonio familiar, los que usan placas apócrifas o calcomanías de dependencias u otras organizaciones.



Respecto al problema, en el Departamento de Tránsito Municipal dicen que ellos ejecutan las sanciones y aplican las multas, pero no es su competencia algún tipo de programa para invitar a los propietarios de vehículos a sacar las placas.



"Ese es un tema de la Agencia Fiscal porque nosotros en Tránsito no nos encargamos de eso, los ciudadanos no hacen los trámites con Tránsito Municipal ni con el Municipio, lo hacen con el Gobierno del Estado en la Agencia Fiscal", declaró Janneth Elena Pérez Morales.



La jefa del Departamento de Tránsito de Hermosillo reconoció que la sanción por no portar placas es de las más aplicadas por los elementos a su cargo.



"La primera es por el cinturón, es la número uno; la segunda es por velocidad, la tercera es por falta de licencia, por estacionarse en zona prohibida, viene siendo la quinta infracción el no portar placas, está casi a la par con vehículos estacionados en banquetas", enumeró.



INSTRUMENTOS DE DELITO



Aunque no se cuenta con un estudio donde se haya concluido que en los autos sin láminas de identificación se cometen todos los delitos, sí son un instrumento para la comisión de delitos, declaró Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad.



"Definitivamente vemos más carros ‘onapafas’, vemos más vehículos sin placas y pues también vemos una autoridad que pudiera hacerse de lavista gorda", afirmó.



Una probable solución, además de la aplicación del Reglamento de Tránsito a cabalidad, expuso, sería que hubiera un programa integral donde convergiera la Secretaría de Hacienda y el Ayuntamiento a travésde la Secretaría de Seguridad Pública.



"Esto de las placas es una parte más de lo que siempre hemos mencionado, está bien que la autoridad aplique las multas, pero también debe conminar a las personas a sacar las placas, mediante una conciliación entre ciudadanos y autoridad", expresó.



Cuando la autoridad no hace su trabajo, como el obligar a los propietarios de automóviles a ponerles las placas de circulación, manda un mensaje de tolerancia y quienes sí cumplen con la ley pierde confianza en la autoridad.



Desde el punto de vista de las leyes, las placas de identificación en vehículos son un derecho, explicó el abogado constitucionalista Lorenzo Ramos Félix. Es decir, al pagar por las láminas se paga el derecho a circular por las calles de la ciudad.



"Las placas son derechos diseñados por el Estado para obtener dinero de ahí, pero también para tener la identificación de los vehículos, es un doble propósito", detalló.



Un aumento en el número de multas a propietarios de automóviles que circulan sin placas podría ser motivo de un buen trabajo para las autoridades de Tránsito, expresó, pero sólo los ubica como una autoridad recaudatoria.



"Y que te digan que subió el porcentaje de multas no habla bien de la actuación de las autoridades de Tránsito, porque si tú solamente te dedicas a multar estás reduciendo tu actuar como autoridad a una mera función de recaudación", apuntó.