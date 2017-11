Cala el frío en la Hacienda de la Flor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El frío llega y doña Ramona Alcaraz sortea las bajas temperaturas con algunas cobijas, pero a veces no es suficiente para ella y sus dos hijos.



A sus 71 años, Ramona vive con dos de sus diez hijos en la colonia Hacienda de la Flor, pero entre todos hay que ayudar ante la ausencia de su esposo, desde hace trece años.



"Tengo diez hijos y muchos nietos; ya todos están grandes y se fueron, nomás dos viven conmigo. Quedé viuda hace trece años y aquí estamos los tres", platicó.



Ramona ya no puede trabajar, por lo que la ayuda que recibe es de parte de sus hijos. Recientemente se lastimó un brazo debido a una caída y cada vez se le dificulta más andar.



"Me caí hace unas semanas; iba caminando en la calle, me caí y me lastimé el brazo y me pusieron esto", dijo señalando una férula.



La señora Ramona o doña "Güera", como la conocen en su barrio, mencionó que mucha gente de esta colonia pasó frío en el invierno, pues aunque a veces llega ayuda, las cobijas no dan abasto.