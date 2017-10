Diario de una lucha contra el cáncer: Consuelo Patricia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace más de 30 años a mí me operaron en el Hospital General del Estado. Como no me habían dado el resultado de mi tratamiento de la patología, mi mamá y mi familia estaban muy contentas porque habían pasado 72 horas y a mí no me habían avisado de nada.



Cuando fui al hospital a que me quitaran los puntos, hablé con la jefa de enfermeras y le dije que tenía que decirme si alguna patología había salido mal. Me dijo, “pero es que no puedo, por cuestiones profesionales no te puedo decir”. Le dije pues si, tú no me puedes decir pero yo estoy corriendo mi vida.



Bueno, me dijo, te voy a decir una cosa, si yo fuera tú, no saldría del hospital sin tener una resolución a tu patología, ve al piso fulano, ahí está el médico que te operó.



Entonces fui y no me quería recibir, y le dije, es que yo no vengo a que me consultes, yo vengo a que me des el resultado de patología. Sé que una patología salió mal y quiero saber si soy yo. Entonces él se puso tan nervioso, no hallaba cómo decirme. Yo intuí que era yo, pero él no tenía cómo decirme.



Pues fuiste tú. Pues muy mal, le dije, ¿cómo es posible que yo como el enfermo, venga a corretear al médico cuando han pasado tantos días? Tú hiciste una biopsia, no quitaste el tumor, ahora, ¿cómo me aseguras tú, cuántas células se salieron de ese tumor, al momento que hiciste la biopsia?



Y pues mi familia decidió llevarme a California a operar. Yo estoy totalmente convencida que las mujeres nos damos la mano unas a las otras. Yo le debo mi vida a esa enfermera que me dio la fortaleza para corretear a ese médico.



El japonés que me operó en California me dijo que la enfermedad en sí, llevaba un tratamiento. Pero te dice el japonés que el cáncer también lo paras con la mente, con la fortaleza principalmente, teniendo la fuerza de decir: No me vas a ganar, yo voy a luchar hasta el último momento.



Cuando él me dice: Creo que vamos a tomar la determinación de quitarte tu mama, si tú te hubieras operado aquí, yo hubiera quitado una parte nomás donde estaba el tumor, pero ahora no sé cuántas células se salieron, si de veras quieres conservar tu vida vas a tener que perder tu mama.



Entonces yo le dije: Fíjese doctor, es tan importante para mí vivir, que si tuviera que quitarme el brazo, le firmo. Tengo cuatro niños chiquitos que tengo que sacar adelante, no me puedo dar el lujo de irme tan rápido. Tenía 30 años, era muy joven para tener cáncer.



Mis vecinas todas me apoyaron y no tenían cáncer en sus familias en esos momentos, pasaron los años y me apoyaron en muchos sentidos, hasta que pasaron los años y después yo tuve que ser el apoyo para esa gente que me había apoyado en determinado momento, que tenían cáncer.



El cáncer es como si pasaras por una muy mala experiencia, pero te fortalece en sí, después de que sobrevives al cáncer, ves las cosas muy diferentes.



Yo la vida la vi diferente en el sentido de que tuve que ser un poquito más estricta con mis hijos. Dije yo no sé cuándo, porque lo he parado, pero surge la metástasis y nos vamos jugando la vida cada cinco años, yo dije: Tengo que cambiar mi actitud. Aprendí muchas cosas de la vida, muy bonitas, que no las hubiera vivido si no hubiera pasado por el cáncer.



El cáncer es una experiencia muy dura, la sola palabra ya te llena la cabeza de humo. Lo más importante de este proceso de sobrellevar y salir adelante con el cáncer es quererte. Y la mujer, de la única manera que puede quererse es correr por su vida, no debe de esperar a nadie. Ahora las mujeres están de abuelitas con super doble trabajo. “No puedo irme a hacer el examen porque me van a traer un nieto”, “es que después me van a traer al otro”, “es que esto”, “es que lo otro”, siempre están para atrás, para atrás, para atrás, y en esto no es un juego. Si tú encuentras al cáncer en la primera, en la segunda, en la tercera etapa, ten el porcentaje más alto para vivir.



Que no les dé miedo. Uno con la palabra cáncer te llenas de terror, te da terror, pero conozco personas de casi 80 años que están pasando por el proceso con la mayor naturalidad del mundo, con todos los achaques y todo lo que esto conlleva, pero los van a superar, porque está el poder en la mente, en querer hacerlo.



No es fácil que se te caiga el pelo, que la gente te vea de reojo, no es fácil que tú sientas que la gente te tiene lástima, no tiene la gente por qué sentirte lástima. La fortaleza está en ti.