Solicitan limpieza en terreno baldío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con mucha basura se encuentra un terreno aledaño al parque de la calle Flamencos, entre Arturo Haro Salido y Alfredo Graff Leyva, en Las Arboledas, y vecinos aseguran que es un sitio no apto debido a su contaminación.



Rey López, vecino afectado, comentó que el terreno nunca se encuentra limpio, pues dicha basura es dejada por vecinos de la colonia así como ajenos.



"Es mucha basura y todos ahí tiran de esta y otras colonias, no puedo asegurar quiénes pero sí es mucho lo que tiran, por el lado donde está pegada la barda está llena de cochinero, eso afecta mucho al parque porque los niños ahí andan conviviendo con la suciedad", afirmó.



Aunque la basura se deposita a varios metros del parque, esta ha llegado alcanzar el sitio donde animales también merodean, situación que ha provocado que a los infantes se les prohíba jugar cerca del área.



"Exactamente no está en el parque la basura, pero el viento se la trae de a poco, todo eso atrae animales, ratas; hay mucha cucaracha, zancudos y moscas, ciempiés. Es raro el chamaco que anda jugando ahí por lo mismo, no es el lugar adecuado para tirar cochinero", aseguró Larisa Ozuna, vecina afectada.



Los habitantes aseguran que, a pesar de haberse realizado campañas de limpieza en el parque, no se ha hecho nada en el terreno conjunto, por lo que invitaron a quienes contaminan el lugar a ya no hacerlo.