Realizan jornada de vacunación

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La vacuna contra el virus del papiloma humano, que se aplica en niñas de entre los 9 y 11 años de edad, y el Sabin para infantes mayores de 6 meses, son los principales inmunizadores que se administran durante la tercera Semana Nacional de Salud.



Julio César Ibarra Hernández, jefe de enfermeros en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 37 del IMSS, explicó que aunque estos preventivos están disponibles cualquier día del año, hay un periodo donde se les da realce.



"Aunque la fecha de la campaña es del 7 al 13 de octubre, iniciamos actividades una semana antes y todavía nos extendemos una semana más; sería hasta el día 20 porque muchos niños no fueron y a los que no autorizaron en las escuelas los reagendamos", detalló.



Tanto derechohabientes como aquellos que no lo son, acentuó, pueden acercarse a alguna de las cinco Unidades de Medicina Familiar que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo.



"En todas contamos con la vacuna Sabin, que es la que se aplica contra la Poliomelitis a niños desde los 6 meses, siempre y cuando hayan tenido dos vacunas de pentavalente; a parte tenemos componentes como el Albendazol, Vitamina A y Suero Oral.



"Y está la del virus del papiloma humano para las niñas de quinto año, la cual no causa ninguno de los efectos que cree la mayoría de la gente, como el de que las va a esterilizar, sino que les ayuda a prevenir esta enfermedad que ha tenido un repunte", enfatizó.



Ibarra Hernández puntualizó que además de IMSS, Issste e Isssteson trabajan junto a la Secretaría de Salud en estas campañas de vacunación.



Agregó que en los adultos se completan los esquemas, como el del tétano, y se espera que lleguen las vacunas contra la influenza estacional después del 15 de octubre, aplicación que terminará en marzo del 2018.