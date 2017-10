'Caen' 11 en operativo en el ejido La Victoria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por distintos delitos administrativos, fueron aseguradas once personas durante la noche del miércoles, en el ejido La Victoria, lugar donde señalan los pobladores que hay muchos delincuentes y piden seguridad.



Gerardo Jiménez Ochoa, director de la Policía Preventiva de Hermosillo, explicó que todavía el pasado miércoles se desconocían las inquietudes de los residentes del ejido, pero justo ese día por la noche se realizó un operativo de seguridad, el cual resultó exitoso.



"Sí ha habido operativos ahí y es constante, es bastante el personal que tenemos en San Pedro, hacen sus recorridos, yo mismo he ido a hacer los recorridos, precisamente esa noche se detuvieron a once personas y nosotros aún no sabíamos lo que la gente les había dicho", dijo.



Incluso los operativos se realizan los domingos, agregó, ya que después de que juegan beisbol o futbol en los campos deportivos, se quedan ingiriendo bebidas alcohólicas y los han tenido que retirar, porque están en la vía pública y podrían perturbar a la comunidad.



Fue el pasado miércoles cuando habitantes del ejido localizado en la zona rural Oriente de Hermosillo expresaron a esta Casa Editorial que debido a los robos y asaltos constantes en el poblado, harían justicia por sus propias manos.



El responsable de la Policía Preventiva Municipal refirió al respecto que no es recomendable que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, ya que el trabajo de hacer justicia le compete sólo a la autoridad y podrían poner en riesgo su integridad física, incluso la vida.



Destacó que la corporación no tiene reportes sobre robos o asaltos a mano armada en esa zona, pero recomendó a los hermosillenses que denuncien formalmente ante las autoridades en caso de ser víctimas de estos hechos, ya que de lo contrario no se puede investigar algo que no existe.



"Si una persona es afectada por un delito y nosotros atrapamos al presunto y el afectado no pone la denuncia ante la Fiscalía, pues nosotros no podemos hacer nada más, sólo administrativamente encerrarlo 12, 24 ó 48 horas según sea el delito, pero hasta ahí, porque no hay denuncia en su contra", apuntó.