Plasma Panchita su arte en cada tejido y bordado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hermosos bordados lucen en servilletas con brillantes colores y una suave textura que atrae a los curiosos, con una impecable técnica que sorprende, por la perfección de los tejidos que realiza doña María Francisca Durazo, de 70 años de edad.



Desde servilletas hasta gorros realiza doña Panchita, como es conocida entre los locatarios del Mercado número 2, aportando felicidad y cariño a lo que mejor sabe hacer.



Su técnica se debe a más de 60 años realizando bordados y tejidos, lo cual se ha convertido en su más grande pasatiempo; doña María Francisca, al igual que su madre, ha enseñado a una de sus hijas el arte de tejer.



"Yo ya tengo muchos años bordando y tejiendo, toda mi vida, mi hija también sabe todo esto y todo está bonito, todo tiene algo; el tejido y el bordado lo tengo desde casa, mi madre me enseñó a tejer en agujas pero a mí no me gusta mucho.



"Nosotros éramos muy pobrecitos y el hilo lo sacábamos de las bolsas de las tortillas de harina y con alambritos yo envolvía el hilo en el alambre y así aprendí a tejer los puntos, después ya tomé el gancho; este siempre ha sido mi vicio, bordar, tejer, porque me encanta lo que yo hago", aseguró.



Desde hace 30 años doña Panchita se encuentra en un pequeño puesto del Mercado número 2, realizando la actividad que más le gusta: Bordar y tejer, con amor y pasión por su trabajo.



"Es que lo que le gusta a uno lo hace bonito, es un trabajo bello e impecable; otra cosa es que jamás me sale un bordado igual, todos son diferentes y las orillas son diferentes", aseguró.



Con un gancho e hilo especial, María Francisca sigue bordando sus creaciones que la hacen destacar.