Calle no queda ni con relleno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tratar de rellenar la calle Hermanos Talamante, en la colonia Sahuaro, se volvió un martirio para vecinos de las vialidades Saturnino Campoy y Lamberto Hernández, porque den transitar por el sitio debido a su mal estado.



Ximena Neri, vecina de la avenida Saturnino Campoy, comentó que la vía tiene bastante tiempo así y que empeoró después de las lluvias, ya que el agua deslavó la tierra.



"Siempre ha estado así la Talamante, pero ahora que llovió pues el agua corrió y se deslavó la tierra; los carros ya ni pueden entrar ni salir por ninguna de las dos entradas que tiene, hay que dar un vueltón para los que quieren salir de otra calle", aseguró.



Con carretillas y palas los vecinos han vaciado escombro, mezcla y arena para rellenar la calle, pero parece no tener fin debido a la pésima calidad en la que se encuentra.



"Los vecinos a veces le echan material, arena o escombro, para ver si así podemos pasar, pero no. Es frustrante porque no puedes pasar ni siquiera en la bicicleta, apenas a pie y es una batalla, pero también la gente, como ve que nadie pasa, aprovecha para tirar bolsas de basura", afirmó Antonio Páez, vecino de la colonia.



El mal estado de la vialidad ha motivado a los vecinos a solicitar a la autoridad un acercamiento con ellos para darle solución al problema de la calle Hermanos Talamante.