Llenan de basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de las calles Leocadio Salcedo y República de Honduras, en la colonia Álvaro Obregón, manifestaron el temor que sienten por la contaminación que producen en una vivienda.



Una gran cantidad de basura se encuentra obstruyendo la banqueta, la cual ha propiciado la crianza de fauna nociva que invadió los hogares de los vecinos.



"Ya no sabemos qué hacer, es un arnero lo que hay afuera. Hay veces que está más lleno de basura, ahorita se ve limpio pero es mucho el conflicto que ha generado esa casa.



"Los que viven ahí no respetan nada, es un sitio insalubre; ratas y ratones han salido de ahí, mucha cucaracha y todo eso invade las casas", aseguró un vecino que prefirió omitir su nombre.



Aunque han sido algunas veces que los colonos han tratado de hablar con los recolectores, tan sólo reciben agresiones temiendo salir afectados, mencionó otra vecina que tampoco quiso proporcionar nombre por temor a represalias.



"Ya hemos hablado con los de la casa, pero no nos hacen caso y hasta nos han amenazado con hacernos daño; ahorita no es nada lo que hay ahí, es una peste, a veces traen mucho cochinero; ya hemos puesto reportes con salubridad y esperamos que nos hagan caso", aseveró la afectada.