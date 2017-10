Padres claman por ayuda para Carlos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Laura Alejandrina y su esposo Ángel Rafael están desesperados, pues continúan buscando ayuda urgente para su hijo Carlos, un adolescente con síndrome de Asperger y actitudes violentas; llegaron de Magdalena a Hermosillo desde hace casi un mes, tiempo en el que no han tenido éxito en la atención integral del joven.



Laura Alejandrina Camacho Cuadras y su esposo Ángel Rafael Osorio Valenzuela no tienen casa ni recursos; en este tiempo, han dormido en la central de autobuses o en la calle y Carlos ha pasado la mayoría del tiempo en el Hospital Siquiátrico Cruz del Norte, de donde en reiteradas ocasiones les fue solicitado llevárselo.



Los padres insistieron en que darlo de alta representaba un riesgo para Carlos, pues al andar con ellos en la calle, podía suceder algún incidente; fue hasta la tarde del 4 de octubre que sus padres pudieron recogerlo, pues serían enviados todos al albergue del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).



Una vez allí, Carlos, de 14 años, tuvo una crisis y comenzó a golpear a personas y a romper cosas, por lo que debieron llevarlo a urgencias para sedarlo y, acto seguido, se le trasladó de nuevo a la Cruz del Norte, de donde se escapó hasta que la Policía logró dar con él más de una hora después, gracias a la llamada de un ciudadano.



DEBEN DEJAR ALBERGUE



Carlos está otra vez en la Cruz del Norte, pero sus padres deberán dejar el albergue del HIES.



Laura fue atropellada días antes y Ángel está en silla de ruedas.



"(Las autoridades) no nos están apoyando como debe de ser, queremos lo mejor para él (Carlos)", dijo Laura, "porque la enfermedad que tiene es incurable; me dijeron (en Cruz del Norte) que ya estaba perfectamente bien, pero no, él no se va a curar nunca y a como va creciendo, se pone más pesada la enfermedad".



EL IMPARCIAL buscó la versión de la Dirección de Salud Mental, pero no se logró la comunicación al cierre de esta edición.