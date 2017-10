Carperos están en zona federal, afirma alcalde de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora+(GH)

Hasta el momento solamente se ha tenido acercamiento con carperos, pero no se ha realizado alguna acción por parte del Gobierno municipal debido a que es territorio federal, indicó el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.



Manifestó que pese a ello desde el año pasado se hizo una solicitud a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ser dueños de la concesión de la Zona Federal Marítima.



"Están en una zona federal y nos hemos acercado para que ya no se siga haciendo ningún desorden y hemos tenido buena respuesta, pero conocen que no hay facultades", dijo.



No han tenido respuesta de las autoridades federales, por lo que continúan a la espera de obtener los derechos del área para regular la renta de carpas en Bahía de Kino.



En el lugar hay 45 personas que rentan carpas, pero la situación se está saliendo de control, manifestó, ya que están saturando el área y se han tenido riñas entre ellos.



EL IMPARCIAL publicó que son alrededor de 100 carpas las que colocan particulares en el litoral de Bahía de Kino, las cuales rentan en 100 pesos y a este precio se suman de 100 a 130 pesos por la renta de sillas y mesas.



LOS PERMISOS



Los carperos están ahí de manera ilegal pues desde julio pasado no se les renueva el permiso, esto según explicó el comisario de Bahía de Kino, Noé Bustamante, porque no cumplen los requisitos.



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente explicó que ellos no dan los permisos, pues su labor es vigilar que cumplan con las especificaciones que da la Semarnat.



Se buscó la versión de la Semarnat, pero la dependencia no brindó información.