Maloro Acosta invita a joven siria a estudiar en Colegio de Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La solidaridad no es un tema únicamente institucional, debe ser algo que salga de la persona, indicó el presidente municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, al referirse al compromiso personal que asumió junto con un grupo de amigos para traer a Hermosillo a una refugiada siria, la joven Rasha Saleh.



Maloro Acosta comentó que en diciembre del año pasado, durante una reunión con un grupo de amigos, salió la propuesta de patrocinar o becar a estudiantes para que pudieran venir a Hermosillo a estudiar.



El grupo se comprometió a aportar 170 mil pesos anualespara que Rasha Saleh viniera a Hermosillo a estudiar en el Colegio de Sonora, en temas relacionados a la migración infantil.



Se presentó toda la documentación solicitada en el trámite, avalada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y todas las áreas involucradas, para invitar a Rasha Saleh a Hermosillo, que es una ciudad con vocación evidentemente universitaria al contar con más de 20 centros de estudios y de investigación.



"A nivel Noroeste, Hermosillo es una ciudad con una alta vocación estudiantil y lo importante es que la Secretaría de Relaciones Exteriores la haya avalado por su seguridad. Somos la capital del Noroeste más segura del País y por su calidad de vida", precisó.



Maloro Acosta recalcó que, como ciudadano, participa junto con su esposa en varias obras sociales en apoyo a quienes necesitan de la solidaridad de todos.



"Así como nos solidarizamos con (los damnificados de) los sismos del 7 y 19 de septiembre en México, tenemos que ser solidarios en todo momento, con todas las cosas", abundó Maloro Acosta al exhortar a empresarios y personas que crean puedan rescatar vidas a sumarse a acciones solidarias.



"Hay que poner un granito de arena extraordinario, no es posible estar en la queja permanente, ellos (sirios) se están jugando entre la vida y la muerte, ahí realmente todos los días están sucediendo cosas muy lamentables, estamos viendo el éxodo masivo y cómo los niños pierden la vida".



Hay que salir del egoísmo y dar la bienvenida a quienes requieren de un refugio, de una casa, para que su vida cambie, conminó Maloro Acosta.



"Nos quejamos de (Donald) Trump y por otro lado por qué no extendemos la mano a los más necesitados", argumentó el presidente municipal.