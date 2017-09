Camina joven herido varios metros y muere en un parque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una herida punzocortante le arrebató la vida a un adolescente de 16 años de edad, identificado por su abuela como Julián, alias "El Chacho", quien después de caminar varios metros herido, finalmente quedó sin vida en un parque de la colonia Hacienda de la Flor.



Seguridad Pública Municipal informó que los hechos se registraron a las 06:50 horas de ayer, en el parque localizado en las calles Aureliano Corral y Amadeo Hernández, donde al no superar lesiones producidas con un arma blanca en el costado izquierdo, el joven dejó de existir.



Fidelia, quien dijo ser la abuela del hoy occiso, comentó que a su nieto lo habían visto por última vez ayer mismo, alrededor de las 03:00 horas, pero nunca se imaginó que le avisarían que su nieto había fallecido.



"Estábamos dormidos y nos avisaron que a ‘El Chacho’ lo habían picado y nos vinimos corriendo para acá, donde dicen que llegó, que venía de por Galerías, pero ahí quedó, pero no nos dejan verlo, ni a sus papás, pero dicen que sí es él", dijo.



Después de reconocer el cuerpo, los padres del menor irrumpieron en llanto, al igual que su hermana y abuela, quienes desconsolados apenas creían lo sucedido.



Piden seguridad



Vecinos curiosos comentaron que alguna vez lo habían visto por el lugar, y solicitaron mayor seguridad en la colonia, ya que comentan que es muy común que sucedan ese tipo de situaciones y nunca se hagan públicas.



"Inés", quien reside en la colonia desde hace 35 años, comentó que todos los vecinos se conocen y saben quienes son los delincuentes, pero en la mayoría de las veces, acuden al lugar personas de otras colonias que delinquen en esa zona.



"A cada rato pican gente aquí, las asaltan y todo, en la noche no se puede ni andar, el parque se la lleva lleno de mariguanos, pero nosotros ya los conocemos y no nos hacen nada, el problema es cuando vienen los de las otras colonias a hacer sus cosas", expresó.



La reportante agregó que escasa vez una patrulla se adentra a la zona donde sucedieron los hechos, por eso es que siente que jamás cambiarán las cosas, pero añora el día que pueda ver a sus hijos vivir en un ambiente tranquilo y sin temor a que sean víctimas de algún delincuente.