Requiere ayuda de la comunidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Padecer de distrofia muscular parece ya no importarle a Jesús Montaño, de 49 años de edad, quien el viernes de la semana pasada fue desalojado de su propiedad y quien a pasado el gran calor sofocante de Hermosillo bajo la sombra de un árbol.



Don Jesús aseguró que, al no tener donde pasar la noche, optó por entrar a la que era su casa, lugar donde pasa la mayor parte del día bajo un árbol para sobrellevar el calor.



"El día que me desalojaron llovió, ni modo que me quedara afuera, yo no tengo en dónde dormir, en dónde pasar por mientras los calores; hay veces que me quedo bajo el árbol de una vecina", aseguró.



Desde hace 15 años empezó a presentar síntomas de la distrofia muscular, enfermedad que poco a poco lo ha ido debilitando, mencionó, pero su padecimiento pasó a segundo plano ante la preocupación por haber perdido el que fuera su hogar por más de 30 años.



"Sufro de distrofia muscular, pero ya no importa, quiero recuperar mi casa que se perdió por asuntos familiares, donde todo teníamos pero con el embargo se llevaron todo", afirmó.



Jesús vive por el momento de la ayuda proporcionada por sus vecinos, con agua y alimentos, pero afirma mantener la esperanza de algún día poder recuperar el hogar que ha ocupado desde joven.