Se gana la vida vendiendo dulces

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una grande y reluciente bolsa de dulces de colores, junto a un bastón y una gorra para cubrirse el Sol, es lo que acompaña cada mañana a don Luis Enrique Espinoza Lugo, de 50 años de edad, quien despierta con muchos ánimos de vender golosinas para poder salir adelante.



Oriundo de Culiacán, Sinaloa, don Luis o "señor dulcero" como algunos lo conocen, llegó desde su tierra a trabajar a la ciudad, pues dejó el lugar en donde nació tras un secuestro que lo dejó con lesiones en uno de sus brazos y en su pierna derecha.



Sin importarle las altas temperaturas de Hermosillo, Luis Enrique cada mañana, apoyado en su bastón, ofrece sus dulces a conductores, oficio que tuvo que ejercer, pues dada su condición no pudo obtener un empleo formal.



"Vendo dulces porque no me quieren dar trabajo por mi discapacidad iba a trabajar de vigilante, pero no me aceptaron por mi condición, de cajero tampoco me dieron porque pues no hay banquitos para sentarme y pues estoy aquí vendiendo y luchando, para no robar, no hacer cosas malas, hay que buscarse la vida".



Desde hace tres años el "señor dulcero", llegó a tierras sonorenses, tras un secuestro del cual fue víctima y que lo dejó en una grave situación.



"Lo que tengo fue a raíz de un secuestro que sufrí en Culiacán, tengo el brazo y la pierna dañados; desde hace tres años vivo y trabajo aquí, así es la vida hay que salir adelante, hay que seguir luchando", comentó.



Uno de los lemas de Luis Enrique es luchar y tener fe en lo que haces, lo cual le ha funcionado para poder vender golosinas a conductores de la Ciudad del Sol.



"Gracias a Dios sí me deja la venta de dulces, a veces está muy lenta pero sale, simplemente tener mucha fe para salir adelante, porque hay veces que a uno se le baja la moral, porque no tengo familia aquí.



"Hay que luchar por uno mismo y no portarse uno mal con los demás porque ellos no tienen la culpa de que uno ande aquí vagando, lucha, lucha, lucha hasta que puedas y tener mucha fe", aseguró.



Aunque a veces se sienta a descansar bajo la sombra, Luis Enrique sigue con ánimos de seguir trabajando y de demostrar que una discapacidad no es motivo para sentirse deprimido, sino un motivo más para seguir luchando.