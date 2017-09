Brindan apoyo a manifestantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo apoyará jurídica y económicamente a los tres ex empleados que mantienen el plantón frente al Palacio Municipal, aseguró Salvador Díaz Olguín.



El secretario general del sindicato detalló que desde la semana pasada se interpuso una denuncia ante el tribunal de lo contencioso por el supuesto despido injustificado de tres trabajadores de Parques y Jardines.



"En la asamblea se aprobó apoyar a los compañeros jurídicamente en el proceso, ya presentamos la denuncia ante el tribunal de lo contencioso, la asamblea tomó la decisión de apoyarlos económicamente, cada empleado aportará diez pesos quincenales", dijo.



Desde el pasado mes, tres empleados de esta área causaron baja automática por acumular más de cuatro faltas injustificadas, según la información proporcionada por el secretario del Ayuntamiento en repetidas ocasiones.



Los tres ex empleados del Ayuntamiento se mantienen desde el pasado viernes en el camellón del bulevar Hidalgo frente al Palacio Municipal, para exigir a las autoridades su restitución en el área de Parques y Jardines.



"Pedimos una audiencia y le dimos 72 horas al alcalde y caducaron, al no tener respuesta satisfactoria tomamos la decisión en nuestra libertad de manifestarnos", dijo Luis Carlos Tovares, uno de los tres afectados.



Los ahora ex trabajadores afirmaron que dos de los tres afectados estaban en periodo vacacional al momento de presentarse las faltas, mientras que el otro se había presentado a trabajar en el Instituto del Deporte de Hermosillo, pero no fue aceptado por problemas de salud.