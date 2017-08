Estar unidos los hace felices

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A faldas del Cerro de la Campana felizmente viven los primitos García, quienes alegres de vivir con sus adorados abuelos no parecen darse cuenta de la precaria situación por la que pasan, tan sólo para ellos el jugar y asistir a la escuela es su prioridad.



Su abuelo hace todo lo posible para que ellos puedan salir adelante, aunque para ellos con estar en familia es más que suficiente para estar bien.



"Mis nietos pasaron a diferentes grados, y ellos están aquí con nosotros pero pues son muchos gastos, lo que gano lo reparto una parte para la comida y la otra para juntar para ir comprando las cosas de poco a poco", comentó Alberto García Huerta, abuelo de los menores.



Marco, de 6 años, Carolina y Kimberly, de 9, Cody, de 7 y Kevin, de 11 años, quienes están en la escuela primaria Club de Leones No. 1, además de estudiar ayudan en las tareas del hogar; lavan trastes, alzan y en ocasiones cortan el pasto.



"A mí sí me gusta ir mucho a la escuela para aprender, yo le ayudo a mis abuelitos a lavar los trastes", dijo Marco.



"Me gusta estar aquí con mis abuelos porque aquí juego con mis primos, me gusta jugar a la roña, al resetón, a las escondidas y al futbol, yo también ayudo a lavar los trastes", comentó Cody.



"Yo también le ayudo a mi abuelo, le ayudo a cortar el pasto", agregó Kevin, el mayor de los primos.



Si desea apoyar con útiles escolares a los primos García a través de la campaña Dona Útiles Escolares de EL IMPARCIAL, puede acudir a nuestras oficinas en Sufragio Efectivo y Mina No. 71 en la colonia Centro. El próximo 14 de agosto se iniciará con la entrega de útiles escolares, para las diferentes familias que se han cubierto en dicha campaña, sin embargo, se mantendrá abierta la recepción de útiles escolares.