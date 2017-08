Fungen casas deshabitadas como guaridas de vándalos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Casas abandonadas que fungen como basureros clandestinos y guarida de delincuenteses lo que más abunda en la Quinta Etapa del fraccionamiento Tierra Nueva y sus residentes piden "a gritos" que solucionen la situación.



Los reportantes manifestaron que gran parte de la inseguridad que se vive en ese sectores debido a las viviendas desoladas que son utilizadas por presuntos delincuentes para realizar transacciones de venta de droga y como bodega de objetos robados.



"Ya todos sabemos que aquí se maneja así, pero por lo menos yo ya estoy enfadada, ojalá pudieran hacer algo y como las casas están llenas de basura, pues nadie se mete ahí y es más fácil que hagan sus cochinadas", reveló una habitante de manera anónima.



Los afectados platicaron que situaciones inimaginables y que ponen en riesgo la vida de las personas son las que viven todos los días, pero aprendieron a vivir con ellas porque "no nos queda de otra", dijeron.



"La verdad la mayoría de los de aquí estamos invadiendo, pero muchos somos familias buenas, que no queremos broncas y que estamos aquí porque no tenemos a dónde ir, no tenemos un hogar que ofrecerle a nuestros hijos, pero por gente como ellos nos califican a todos de malandros", opinó un reportante.



Explicó que el problema de basura en los predios es el resultado de la limpieza de las casas desoladas y que son invadidas por persona, y al no haber un lugar dónde colocar los escombros, muebles y basura en general, la acumulan en otro domicilio sin dueño.