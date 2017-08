Dejan desechos sobre banqueta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de dos semanas es lo que aseguran los vecinos de la colonia Privadas del Real 2 llevan las bolsas de basura sobre la banqueta que se ubica frente al bulevar Luz Valencia.



Algunos residentes de la colonia localizada al Norte de Hermosillo se quejaron de la mala imagen que la basura que hasta el pasado viernes se encontraba dispersa a lo largo de la banqueta perimetral de la cerrada y de la actitud de muchos de los mismos ciudadanos.



Lizeth Yadira Gastélum comentó que desde hace poco más de dos semanas, personal del Ayuntamiento cortó la maleza que invadía la banqueta y la colocó dentro de bolsas negras, las cuales colocó sobre la banqueta para que un vehículo recolector pasara por ellas.



"Pero desde entonces no han venido y ya se hizo un cochinero, es que muchas personas también tiran basura, no cuidan y ya se ve muy feo, no puede ni pasar uno por aquí, deberían de llevarse la basura, tan bonito que habían dejado", dijo.



Los reportantes destacaron que debido a que la basura ha permanecido constantemente, otros residentes aprovechan y colocan sus desperdicios en el lugar y tanto los indigentes como los perros destrozaron las bolsas y esparcieron la materia por el suelo.



"A mí me ha tocado ver que vienen a poner las bolsas aquí como si fuera un centro recolector, eso está muy mal, que se levanten más temprano para que no se les pase la basura, todos vivimos aquí y todos debemos de cuidar, no nomás las autoridades son las culpables", opinó Jesús Reyes.