Las redes sociales expresan lo que no decimos cara a cara: Elsa Garza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Anahí Velásquez

Foto: Anahí Velásquez

Foto: Patricia Terán



Armando Guajardo, guionista de cine, fue recientemente nominado al Ariel por la película mexicana de ciencia ficción "Seres". Foto: Patricia Terán

Foto: Anahí Velásquez

Foto: Anahí Velásquez

En este momento arranca el TEDx Pitic 2017, donde Guiné Sembemá ejecuta música en vivo para dar la bienvenida a una serie de conferencias de interés público y experiencias personales, sobre el trabajo de los jóvenes y más.En el Auditorio del Cobach, se dan cita decenas de personas para presenciar estas 22 conferencias sobre empresas emprendedoras que buscan inspirar a los jóvenes.Manuel d'Argence, organizador de las conferencias, da su mensaje a los asistentes.Enrique Villaescusa habla de la industria automotriz en México y cómo se pueden fabricar automóviles propios en el País.Inicia la primera charla del día con el Enrique Villaescusa, publicista y columnista en la industria automotriz, donde resalta el rol que tiene México en la industria."Por qué no se ha producido un automóvil propio, somos el séptimo país en producción de automóvil a nivel mundial, estamos a nivel de la India, China y México es una potencia es esto", resaltó.El publicista habló de la importancia que tendría el País si manufacturara automóviles mexicanos."Desde el Norte hasta el Sur debe de manufacturarse los automóviles en México", puntualizó.En la segunda charla a cargo de Armando Guajardo, guionista cinematográfico, comentó que la realidad muy pronto alcanzará a la ciencia ficción.Contó una historia sobre una mujer que vive en el año 2047, donde su esposo perdió su empleo porque la industria de las máquinas sustituyeron a la mano humana."La ciencia ficción aunque sean situaciones especiales, al final del cuentas esta arraigada a temas humanizados donde nos podemos identificar con problema social y personal”."Esto es un punto de advertencia pues las máquinas probablemente sea un grave problema en el futuro por ser toda la industria automatizada", agregó.Por ello dijo que los jóvenes y los millennials se tienen que unir.Foto: Anahí VelásquezEl mensaje que Ana Carbajal, modelo internacional sonorense, es específicamente sobre el estereotipo de belleza que no todos alcanzan.Contó que su vida cambió porque terminó siendo modelo, algo que nunca se imagino porque nunca fue una niña con una belleza como las modelos."Siempre una y otra vez mi cuerpo estaba definiendo todo en mi vida, pero lo qué pasó es que la vida me dio un giro con esto porque nadie creía en mi, ni yo misma creía en mi”."Yo no encajaba en ese medio, todavía no encajo, pero tomar esta decisión fue la cosa que más me aterró pero la mejor", manifestó.Actualmente Ana Carbajal es una modelo de talla grande, algo de lo que ella está orgullosa, por lo que les recomendó a los jóvenes a ser quienes son en realidad y no cambiar para encajar en la sociedad y hay que ser uno mismo.Foto: Anahí VelásquezGustavo Muñoz, empresario y creador de un páncreas artificial, contó su experiencia viviendo con diabetes tipo 1, una enfermedad que se convirtió en una adivinanza."Como hay dispositivos telefónicos con mucha tecnología y no algo para ayudar a los pacientes con diabetes, pero crear un dispositivo me tenía muy motivado”."Terminé un trabajo sobre un páncreas artificial sin páncreas, una creación, y lo más importante es que puedo dormir tranquilo", manifestó.Dijo que su propósito es sobrevivir y por ello está haciendo algo mejor.Con esta charla en TEDx Pitic, Gustavo quiere dar a conocer que si él pudo crear algo, todos los pueden crear.Foto: Anahí VelásquezJavier Ochoa García de León expresó los beneficios de hablar con un niño o joven, pues mejora la relación con los hijos y anima a la confianza.El joven estudia a los adultos, la comunicación positiva entre jóvenes y adultos."Cuando el niño sabe más que el adulto y en algunos casos abren los brazos, pero muchas veces no es así”."Lo que tu hijo te dice no se repite, porque si se repite se rompe la comunicación", señaló.En la conferencia de TEDx Pitic, Javier Ochoa García de León habló de la importancia de generar un ambiente propicio y es escuchar, algo que sirve para hablar adultos-niños y de niños-adultos.Resaltar la confianza en uno mismo es de lo que habló Bernardo Álvarez, conferencista, comunicólogo, promotor de confianza, en TEDxPitic 2017.Él perdió la vista a los 5 años de edad, y su discapacidad se ha convertido en su motivo de seguir adelante."Aprendí a confiar, de enseñarle a mi familia a que respetaran que yo podía bañarme, comer sólo y a aceptar esta condición", manifestó.Su amabilidad, su destreza en el escenario, su gran confianza y las bromas que hace sobre su discapacidad es algo que los jóvenes asistentes a las charlas disfrutaron, pues Bernardo les habló sobre la aceptación de su discapacidad.El gusto por la fotografía la ha convertido en documentalista del cielo, es en lo que se ha convertido Elsa Garza García."Me enamoré de los colores del cielo, de sus nubes, de sus formas, de los cúmulos de todo el cielo, del Sol, de sus rayos y es que el cielo es una obra de arte", expresó.Las redes sociales tienen fama de abstraernos, agregó, pero la realidad es que con las imágenes hace conexiones con las personas."Cuando te enamoras de alguien lo hablas todo el tiempo, las redes sociales ayudan a expresar las cosas que no decimos cara a cara, pues con ver una imagen transmito mi amor por el cielo", expresó.En su conferencia, Elsa Garza dijo que las redes sociales conectan a las personas, hacen conexiones con todos, con los que quieren y con los que a están lejos.