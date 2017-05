Exigen vecinos limpieza y seguridad en Los Naranjos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más limpieza y seguridad en el área del parque que está a un costado de la Central Camionera, solicitan una vez más los habitantes de la colonia Los Naranjos, ya que dicen estar cansados de que la gente no cuide el área verde y lo usen hasta de baño público.



Vecinos de la colonia ubicada al Oriente de Hermosillo, reportaron el área recreativa que se localiza en las calles Jaffa y Salustiana, el cual se encuentra invadido de basura y expide olores fétidos, ya que aseguran que algunas personas hacen sus necesidades fisiológicas en el lugar.



Gregorio Luken, vecino en al colonia desde hace más de 45 años, comentó que incontables son las ocasiones en las que se ha reportado tal situación y personal del Ayuntamiento ha acudido a limpiar, pero no tardan en retirarse cuando al poco tiempo está igual.



"Día y noche se la lleva lleno de gente que viene de otras partes y tiran basura, hay vecinos que hasta tiran el escombro, ya estamos enfadados porque tanto las calles, como los parques de la colonia está muy descuidados, hasta del baño hacen ahí, no se puede ni caminar por la peste", dijo.



El reportante detalló que en ocasiones personal de Servicios Públicos Municipales acuden a limpiar el área, pero su presencia no es constante y por ser un lugar donde transita mucha gente, tiran la basura en el suelo debido a que no hay contenedores.



Otros residentes platicaron que el pequeño parte también es punto de reunión para los delincuentes, quienes violentan los automóviles para robarlos, y asaltas a las personas que transitan por ahí.