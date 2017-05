Invaden familias el vaso de la presa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace aproximadamente tres meses, cuatro familias invadieron el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez y construyeron sus viviendas en el interior del terreno federal, en donde viven en constante peligro de sufrir alguna inundación.



Habitantes de la colonia La Metalera reportaron el asentamiento, que según platicaron, desde hace tres meses las cuatro familias construyeron sus casas de cartón y madera en el predio federal a la altura de las calles Fresnos y Pintores.



María del Refugio Cázares, integrante del comité de vecinos, comentó que desde hace más de 5 años llevan luchando porque el terreno en el cual están invadiendo estas familias, fue cedido por el Ayuntamiento a la colonia, pero no han querido validar la documentación.



"Yo tengo papeles donde dice que ese terreno es de nosotros, de la colonia, pero nunca nos han querido dejar hacer nada porque dicen que es el vaso de la presa, pero sí han dejado que mucha gente invada, estos cuatro son nuevos, pero desde antes ya hay gente ahí adentro", dijo.



La residente en la colonia desde hace más de 46 años, detalló que lo que piden los colonos es la construcción de un parque y campos de futbol, ya que hasta cuentan con los planos del área recreativa, pero las autoridades han hecho caso omiso a la petición.



"Desde que inició al administración de López Caballero tenemos batallando con estas gentes, supuestamente no nos han permitido construir el parque porque es terreno federal, pero estos poco a poco han ido rellenando con escombro y basura, ya estamos todos enfermos", agregó.



La reportante manifestó que cada temporada de lluvia la calle Pintores se vuelve un caos, ya que se presentan inundaciones, incluyendo el interior del vaso de la presa, donde se encuentran esas familias vulnerables que ya hasta cuentan con servicios públicos apócrifos.



"Ya están conectados del poste de la luz y de la red del agua, imagínese cuando llueva y todo eso se inunde, por qué no arreglan bien, toda esta parte se inunda y ellos están en el peor lugar", apuntó.