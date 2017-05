Inquieta a padres fábrica de tarimas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Padres de familia de la Guardería Aprendiendo a Crecer S.C., ubicada en el Parque Industrial, se quejaron de una fábrica de tarimas de madera que desde hace tres meses se instaló a un costado y temen por la seguridad de sus hijos.



Por temor a represalias, los padres reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, pero comentaron que tienen gran preocupación por que sus hijos puedan estar en peligro, debido a que la madera es altamente inflamable y temen de que ocurra algún accidente.



"La verdad no es porque queramos perjudicar a nadie, pero sí creemos que es muy peligroso que esa fábrica de tarimas esté a un lado de la guardería, porque apenas lleva unos meses y la guardería lleva muchos años operando aquí, y lo más justo es que ellos se vayan para evitar una tragedia", externó una mamá.



Autoridades de la estancia infantil que se localiza en la calle De La Plata, comentaron que ya se realizó el protocolo de acuerdo a lo sugerido por Protección Civil y se actuó legalmente, por lo que se acordó con los "vecinos incómodos" que a más tardar en un mes se cambiarán de lugar.



"Se está siguiendo el protocolo de Protección Civil, ya se metió oficio, de hecho ya vino el subprocurador ambiental, ya checó y se van a ir, nomás que el tiempo establecido realmente no lo sé, yo creo que a más tardar para el otro mes no van a estar aquí", dijo.



La autoridad máxima de la institución, detalló que desde hace aproximadamente un mes los padres de familia presentaron sus quejas ante la dirección, y desde entonces se atendió el caso y sólo queda esperar para que las autoridades hagan valer la denuncia.