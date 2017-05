Provocan percances banquetas en mal estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A diario hay personas que sufren percances por las condiciones en las que se encuentran algunas banquetas en el Centro de la Ciudad.



Específicamente en la banqueta que está sobre la calle Elías Calles, a un costado del negocio de telas, entre 15 y 20 personas se caen debido a los hoyos y en su mayoría son personas adultas.



Un comerciante del lugar manifestó que desde hace tres años, los que tiene trabajando en esa zona, no ha visto que vayan a arreglar las banquetas y que siempre le toca ayudar a quien se tropiece.



"El otro día agarré en el aire a una doña mayor porque se iba a ir de boca porque pasó por el hoyo y se le dobló el pie, los mismos comerciantes somos los que rellenamos los hoyos con tierra porque los pobres viejitos se andan tropezando", resaltó.



Son las señoras de edad avanzada las más afectadas, dijo, pues ellas normalmente van a comprar telas.



"Siempre hay mucha gente que pasa por esta banqueta y se llena porque está angostita, pero no falta la doña que no se fija y cae en los hoyos; el otro día un señor embotado se cayó y el pobre se pegó en la cara", agregó Gabriel González, comerciante.



Los locatarios esperan que las autoridades correspondientes le den una "manita de gato" a las banquetas del Mercado Municipal, ya que no están en las mejores condiciones y las personas que se la pasan en esa zona son adultos mayores.