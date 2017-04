Solicitan poner fin a desperdicio de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Decenas de metros cúbicos diarios de agua potable se están desperdiciando desde hace aproximadamente dos días, en una de las calles de la colonia Benito Juárez, y sus habitantes piden a la autoridad correspondiente la reparación inmediata.



La fuga se localiza en las calles Manuel Doblado y Margarita Maza de Juárez, al Norte de la ciudad, la cual brota de una tubería que atraviesa la calle y los vecinos del lugar se mostraron preocupados ante la situación por la cantidad de agua que de ahí brota.



"Hace dos días que brotó la fuga, yo ya la reporté hoy (ayer), pero a ver si vienen porque me dijeron que eran de dos a tres días hábiles para atender el reporte, esperemos que no se tarden porque es mucha agua la que se tira", comentó un empleado de una refaccionaria.



Otra de las habitantes del sector expresó que es muy común que se presenten ese tipo de situaciones, y consideró lamentable, ya que hace pocos meses recarpetearon la calle Margarita Maza de Juárez y el agua deteriora el asfalto.



"Qué lástima por dos cosas: Primero que se esté tirando agua, es un desperdicio y tan cara que está ahorita, a ver si no nos la quieren cobrar; y otra es que acaban de pavimentar desde el Cárdenas al Progreso y de tantas fugas vuelven a salir los baches, les sale más barato arreglar la fuga que pavimentar, que no sean tontos", dijo.



Grecia del Carmen Carranza agregó que una de las vecinas ya había reportado el desperfecto, pero estará pendiente para que el vital líquido se siga derramando el menos tiempo posible.