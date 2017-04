Reportan cruce en mal estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Difícil de transitar es como se encuentra la calle María Dolores Duarte, esquina con Roberto Mejía, de la colonia Luis Donaldo Colosio, y está así desde que se presentaron las últimas lluvias en la ciudad.



Vecinos de la colonia ubicada al Norte de Hermosillo piden al Gobierno Municipal la rehabilitación de la avenida, que por ser terracería, con las fugas que hay en la colonia o las lluvias, justo en el lado Poniente de la avenida se recarga el agua y provoca estancamientos.



"Es un cochinero, dura hasta dos meses el agua estancada en ese pedazo, y así como la ves de fea tiene desde la última lluvia que hubo;ojalá la raspen o le hagan algo porque en ese pedazo se estanca, dura hasta dos meses en secarse y todavía queda así", externó Carlos Martínez.



El habitante en la colonia desde hace dos años, destacó que como los vecinos ven que casi la mitad de la calle está intransitable, poco a poco han echado escombro en el lugar y basura, por lo que teme que se convierta en basurero clandestino y no está dispuesto a permitirlo.



"Sí pediría que nos ayudaran para que hagan algo, es un mosquero cuando el agua se junta y es una peste, se crían animales y todo, y ahora la gente que empezó a echar escombro y basura, yo creo que porque piensan que no la van a arreglar", apuntó.



Algunos otros vecinos que también se ven afectados externaron que lo primordial es que una máquina raspe la calle y así evitar que se siga estancando el agua en el lugar, pero lo ideal sería que les pavimentaran para que no siga sucediendo lo que pasa año con año.