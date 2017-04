EnCausa es transformador de vidas: Maloro Acosta

(GH)

"Fue como un golpe de vida, para mejorarla en todos las áreas", resumió Samuel Moreno Hernández, esposo y padre de 4 niños, cuya familia forma parte de la primera generación del programa municipal EnCausa.Junto con su esposa y madre de sus pequeños, Leticia Lilibeth Mondragón Almeida, Samuel recibió en su casa en la colonia Solidaridad al presidente municipal Manuel Ignacio Maloro Acosta , quien le entregó equipamiento e implementos básicos para echar a andar un proyecto productivo de repostería.La pareja ofreció un testimonio de que, como parte de la primera generación de una estrategia de atención a la pobreza extrema, obtuvieron mucho más que la oportunidad de mejorar sus ingresos familiares."EnCausa sí me ha ayudado, me ha servido, a controlarme, mis impulsos, todo, era bien enojón y celoso, estoy trabajando en eso, como dicen, no se quita de un día para otro, no es gripa, pero sí he cambiado algo, mi esposa de hecho también lo sabe, aquí está echándole ganas", externó Samuel.Para Leticia la incorporación a EnCausa llegó cuando más falta le hacía. "Yo necesitaba que alguien me ayudara, tanto en la vida de él como en la vida mía, porque ya era muy pesado", reveló a propósito de los problemas que como familia y pareja enfrentaban previo a ser seleccionados en este programa."Gracias a Dios, estoy muy agradecida, yo le pongo mil, no le pongo cien por la ayuda que nos dieron allí", externó. Se dijo dispuesta a ofrecer su testimonio de la transformación que vivió y continúa viviendo, que la hacen capaz de expresar su amor a sus hijos y nunca más volver a agredirlos.La pareja que conforman José Ramón Flores Corrales y Cruz Delia Cruz Lerma y sus hijos Delia Guadalupe, Raúl Alejandro, José María y Romina Yamileth, también ofrecieron un testimonio de lo que EnCausa hizo por ellos."La mera verdad sí nos cambió bastante en lo personal, éramos más broncos, no sabíamos ni hablar", comentó el hoy beneficiario de un apoyo en herramienta y materiales para abrir un taller de reparación de motocicletas, que le entregó el presidente municipal, Maloro Acosta Cruz Delia por su parte explicó que a partir de las pláticas de Desarrollo Humano que les proporcionaron en EnCausa, lograron comprender y aprender a tratar mejor las diferentes situaciones relacionadas con sus hijos, por lo que hoy son, como familia, un equipo unido.