Llaman a revisar estados de cuenta para descartar cargos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un llamado a revisar los estados de cuenta del mes de enero a la fecha para descartar cargos por clonaciones de tarjeta, exhortó Blanca Alicia Rosas López, subdelegada estatal de Condusef.



"(Alertamos) a que revisen sus estados de cuenta de enero a la fecha, pero sobre todo de enero y verifiquen si tienen retiros en cajero automático y si de casualidad son de Tucson, porque estamos estableciendo una probable clonación de tarjetas", externó.



La titular de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que en Hermosillo hay dos personas afectadas con cargos no reconocidos realizados desde Tucson, Arizona, cuando ni siquiera salieron de la ciudad.



"Estas personas ni viajaron, estaban aquí (en Hermosillo) con su plástico. El 19 de enero les llegó un mensaje a las 8:30 am de un retiro de cajero automático por 4 mil y a las 8 pasadas otro; ellas no estaban en Estados Unidos", subrayó.



EL INFORME



La representante señaló que el informe del banco de los afectados reveló que la transacción fraudulenta se llevó a cabo en Estados Unidos y que hubo presencia del plástico (tarjeta), en el mismo cajero y mismo día.



"Pasaron la cinta magnética, es lo que se refiere (el informe) y nos vamos todavía más, a la fecha de la transacción, 19 de enero 2017, entonces a nosotros nos despierta el asombro y prende el foco rojo, ¿qué está pasando? Es el mismo banco, Bancomer y son personas totalmente distintas. Este es el clásico ejemplo de clonación", declaró.



Cuando las operaciones se realizan en México, dijo, el código "Arqc" aparece en las tiras auditoras y dicho proceso protege de clonación, en cambio en Estados Unidos no hay obligación de dicha regla.



"En Estados Unidos basta con leer la cinta magnética para hacer la operación", sostuvo, "y la información en la cinta magnética se puede robar o se puede poner y en el chip no, es único".



Manifestó que lo anterior hace que en EU sea más fácil la clonación de tarjetas.



por defraudadores.



"Los hackers, los ingenieros saben como tomar la información de la cinta magnética o cómo meterla también , porque ellos muchos hacen las tarjetas", advirtió.



Rosas López reiteró que aunque hasta el momento van dos casos de clonación en la ciudad del mismo cajero de Tucson, pudiera haber más afectados.



"Son dos (casos) de dos personas totalmente distintas, entonces es algo inusual; Yo supongo que se trata de algo está ocurriendo con más personas, hay más casos pero no nos ha llegado", recalcó.