Casas deshabitadas crean inseguridad en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Robos, asaltos y venta de drogas, es lo que más representan las casas abandonadas en las colonias de Hermosillo, y muchos de los predios han sido invadidos por presuntos delincuentes, según comentaron los residentes de algunas colonias.



Pareciera que en los últimos meses han aumentado los actos delictivos en la ciudad, principalmente en la zona Norte, donde se registra el mayor número de incidencia de robos, según datos publicados en la página de la Secretaría de Seguridad Pública en el Mapa Interactivo.



Muchas de las casas vandalizadas son utilizadas como guarida para delincuentes, basureros clandestinos y bodega donde los ladrones resguardan objetos de procedencia ilícita.



Otras son invadidas por familias que no tienen un lugar estable donde vivir y aprovechan que las casas están desoladas y las habitan, y según los comentario de los habitantes de los fraccionamientos, el problema empieza cuando los invasores son personas que hace daño a la comunidad.



Las viviendas abandonadas no sólo traen problemas de inseguridad, expresó el director de Promotora Inmobiliaria de Hermosillo, sino también provocan minusvalía del inmueble, propician incumplimiento de pagos, incrementa el riesgo de crédito, inhiben la inversión y deterioran la convivencia en las comunidades.



Marco Antonio Tapia Agraz detalló que de acuerdo a la información publicada por Infonavit, el número de viviendas en Hermosillo es de 245 mil 073, de las cuales se encuentran habitadas 196 mil 969; viviendas deshabitadas hay 45 mil 916; y vandalizadas 2 mil 188.



"Dentro del trabajo que se viene haciendo, es una de las principales quejas en las colonias, la vivienda abandonada, la vivienda vandalizada, porque de ahí se genera de alguna manera algún problema con gente que va a hacer alguna otra cosa, complicar la vida", dijo.



Los motivos por los cuales las viviendas quedan en abandono son debido a varios factores, agregó, entre ellos la sensación de inseguridad que se genera entre los habitantes o porque pierden el empleo y ya no pudieron pagar las mensualidades.



El titular de Promotora Inmobiliaria en Hermosillo mencionó que en la ciudad existe 68 colonias que tienen prioridad, de las cuales 38 son fraccionamientos cerrados y 30 son colonias no cerradas.



Dentro de los fraccionamientos cerrados existen mil 700 predios vandalizados, y los tres con mayor prioridad son Urbi Villa del Prado, Tierra Nueva y Villa Verde; y en las colonias que no están cerradas hay 424 casas vandalizadas, y la mayor concentración está en Real de Minas, Agualurca y Solidaridad.



Tapia Agraz señaló que el 52% de este tipo de viviendas se concentran en 14 desarrollos habitacionales de Hermosillo.



SE SIENTEN INSEGUROS



De acuerdo al recorrido que se realizó por algunas colonias, los habitantes aseguraron que muchas de la casas abandonadas y que después fueron invadidas, están habitadas por gente de buena voluntad, pero es necesario más vigilancia y mayores oportunidades de poder adquirir la vivienda



Carlos Ruiz Acosta, quien reside en la colonia Tierra Nueva, expresó que en vez de dejar que las casas las destrocen los delincuentes, brinden mayores oportunidades a los que las habitan y así evitar que la delincuencia siga en aumento.



"Yo sí estaría dispuesto a pagar unos mil pesos a la semana, para qué quieren tenerlas así solas si habemos mucha gente que la necesitamos, a las casas se meten los malandros, las destrozan, y se llena de vagos, y las autoridades no hacen nada", opinó.



El problema de los asaltos, robos a casa habitación y vehículos es el "pan de cada día" en las colonias del Norte, añadió, por eso a la gente no le queda de otra más que hacer justicia por su propia mano.



CREAN PROGRAMA



El director de Promotora Inmobiliaria manifestó que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene planeado un programa de recuperación de vivienda que ayudaría a disminuir el número de casas abandonas en el municipio, así como la problemática de inseguridad de las mismas.



"Hay un programa con Infonavit, donde el Ayuntamiento adquiera viviendas y las pueda vender, pero obviamente las pueda vender, no nos interesa como Ayuntamiento ganar dinero, pero sí nosotros requerimos del pago, porque no nos va a funcionar esto", dijo.



Marco Antonio Tapia explicó que la intención del ayuntamiento es ayudar a las familias que necesiten un hogar y poderles otorgar una oportunidad de adquirir una vivienda, pero sí es necesario que el predio se pague para poder comprar más y beneficiar a otras personas.



Aclaró que el programa no ha entrado en funcionamiento, por lo que no se sabe cuántas familias saldrán beneficiadas, pero es muy probable que inicie con 50 viviendas y se está buscando la manera de que alguna compañía financiera otorgue facilidades de pago al comprador.



De acuerdo a lo que los vecinos manifiestan en las reuniones semanales que se realizan en las distintas colonias para ver cuestiones de seguridad, las casas abandonadas sí generan un problema de inseguridad, pero se está combatiendo con operativos de vigilancia, aseguró el director de la Policía Preventiva de Hermosillo.



Julio César Rivera Moreno comentó que los ciudadanos han expresado que las casas abandonadas son "nidos de vándalos y lugares donde guardan objetos robados", por lo que en los sectores denunciados se está poniendo mayor vigilancia.



"Nosotros al respecto realizamos rondines de vigilancia por esos sectores y estamos al pendiente de esos lugares con rondines constantes", externó.



Los ciudadanos pueden reportar este tipo de situaciones al 089, indicó, donde sus denuncias serán anónimas y en caso de que se esté cometiendo algún delito pueden marcar al 911.



"También lo que recomendamos es concertar unas reuniones vecinales en el área de Atención Ciudadana, por lo cual se programan con oficios o solicitudes que nos hacen los ciudadanos", apuntó.