Roberto Romero se reserva el derecho a declarar ante acusaciones de tráfico de influencias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Roberto Romero López, el secretario de gobierno del sexenio anterior, se reservó el derecho a declarar ante el juzgado sexto en el Cereso 1 de Hermosillo después de que se le señalara por el delito de tráfico de influencias en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).



“No tengo comentarios, es un asunto de carácter jurídico, vamos a –todo lo que tengamos que dilucidar- lo vamos a hacer en ese campo”, dijo.



Además declaró que no hará ningún comentario público.







Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) tendrá que aportar las pruebas



Roberto Romero López se reservó su derecho a declarar y se presentó bajo los efectos de la suspensión y su libertad está a cargo del juez federal, quien podría o no dictarle auto de formal prisión en un período de 78 horas, reveló el fiscal adjunto Anticorrupción, Francisco Vargas Díaz.



Destacó que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) tendrá que aportar las pruebas necesarias para solicitar la prisión preventiva en contra de Romero López, por el delito de tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.



"Él tiene que presentarse cuantas veces lo requiera el juez de la causa penal y ahorita está a disposición del juez federal; tiene 78 horas para presentar su declaración y para resolver su situación jurídica ", dijo.



Después de que el ex secretario de gobierno fuera extraditado a México el pasado 1 de febrero por autoridades estadounidenses, el juez del Juzgado Sexto le otorgó libertad bajo fianza y fue citado hoy a las 10:00 para comparecer.



Por su parte el ex funcionario del sexenio anterior, Roberto Romero, salió del área de juzgados con buen semblante y aseveró que no haría declaración alguna sobre su situación jurídica.



En mayo de 2017 Romero López fue asegurado por autoridades estadounidenses y fue deportado México el pasado 1 de febrero, presentándose ante el juzgado antes mencionado en donde permaneció alrededor de 13 horas y se le otorgó salida preventiva para presentarse hoy a las 10:00 horas.



La madrugada del viernes, Roberto Romero López abandonó el Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1, bajo los efectos de suspensiones federales tras presentar amparos.



De acuerdo con fuentes cercanas al proceso judicial, los amparos fueron otorgados por los juzgados Sexto y Decimoprimero de Distrito.



De esta manera el ex secretario de gobierno durante de la administración de Guillermo Padrés Elías podrá llevar en libertad el proceso penal en su contra.



A Romero López se le vinculó a proceso por los delitos de de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias en contra de Sagarhpa.



Roberto Romero López estuvo prófugo de la justicia desde finales de 2016 y el 22 de mayo del año pasado fue detenido en Tucson, Arizona, junto con su esposa la ex diputada local, Mónica Robles Manzanedo y se logró la extradición a México por la garita de Nogales, Sonora.